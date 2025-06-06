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Свёнтек рассказала о своих планах после проигрыша на Roland Garros-2025

Теннис

Продолжает тренировки

Свёнтек рассказала о своих планах после проигрыша на Roland Garros-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польская теннисистка, пятая ракетка мира Ига Свентек рассказала, чем планирует заняться после проигрыша в полуфинале Roland Garros-2025.

"Теперь у меня будет несколько свободных дней, это точно, хотя я должна посмотреть, какой план у моих тренеров. Надеюсь, мы сможем провести отличный тренировочный период перед сезоном на траве, потому что этот этап всегда был для меня очень сложным, особенно потому, что он приходится к тому времени, когда я очень хочу быть дома. Правда, сейчас я не чувствую необходимости быть дома, так что, возможно, поеду куда-то в Европу, чтобы тренироваться.

Что касается потери рейтинга, я думаю, что я уже изменила свое мышление перед этим турниром. К примеру, ранний проигрыш в Риме дал мне время и перспективу, поэтому я не очень думала об очках во время турнира. Конечно, если сосчитать, то очевидно, что я потеряла много очков из-за этого поражения, но мне это не важно. Кто угодно может выиграть эти турниры, каждый турнир мы начинаем с одной и той же стартовой точки. Поэтому я постараюсь делать свою работу и теперь сосредоточиться на прогрессе, на изучении новых вещей на траве" – сказала Ига.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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