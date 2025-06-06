Буассон прокомментировала поражение от Гауфф в полуфинале Roland Garros-2025

Французская теннисистка Луа Буассон (WTA №361) прокомментировала поражение в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции против американки Коко Гауфф (WTA №2).

"Прекрасно быть в полуфинале, но я немного расстроена сегодняшним результатом. Соперница играла очень, очень хорошо. Ее уровень сегодня был слишком высок для меня.

Казалось, что сегодня я бегала по всему корту, потому было очень тяжело. В начале матча я чувствовала себя хорошо, но, очевидно, мне пришлось сразу начать много двигаться, поэтому по ходу матча было тяжело, но сегодня у меня не было никаких серьезных физических проблем.

Еженедельно мы играем на новых турнирах, и может произойти много всего. Поэтому в этом смысле мы стараемся сохранять позитив еженедельно, чтобы сохранять уверенность в себе. Эта неделя была очень позитивной для меня, не могу этого отрицать. У меня не все получалось в этом матче, но за исключением сегодняшней игры, которая не была очень удачной, турнир прошел хорошо. Даже сегодняшний день можно считать положительным, хотя он огорчает – просто соперница была слишком сильна для меня.

Раньше я никогда не переживала столь интенсивной недели – как физически, так и эмоционально. Поэтому очень важно уделить время восстановлению.

Мой график изменится. Он не будет таким, каким планировался сначала, учитывая мой будущий рейтинг. Но пока я не собираюсь вносить какие-то особые коррективы, потому что считаю, что если я здесь сегодня – все работает хорошо. Я не вижу причин для значительных перемен" – сказала Луа.