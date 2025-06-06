Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после проигрыша в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции решила отдохнуть и вместе с дочерью Skaї отправилась в отпуск. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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