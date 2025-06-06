Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото
Заслуженный отдых
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после проигрыша в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции решила отдохнуть и вместе с дочерью Skaї отправилась в отпуск. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000