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Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото

Теннис
Обновлено

Заслуженный отдых

Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после проигрыша в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции решила отдохнуть и вместе с дочерью Skaї отправилась в отпуск. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото - изображение 1Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото - изображение 2

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