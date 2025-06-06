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Карлос Алькарас назвал свой лучший тактический матч в карьере

Теннис

И он состоялся совсем недавно

Карлос Алькарас назвал свой лучший тактический матч в карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свою победу над итальянцем Янником Синнером в финале грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) в этом году. Карлос Алькарас стал чемпионом "Мастерса" в Риме, обыграв Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

"Это мой лучший тактический матч, который я когда-либо проводил", — приводит слова испанца Tennis.com.

В том матче испанский спортсмен три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету итальянского теннисиста один эйс, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

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