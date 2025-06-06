Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас вышел в финал Ролан Гаррос-2025
Соперник снялся с матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в финал "Ролан Гаррос" — 2025, итальянец Лоренцо Музетти снялся с полуфинального матча турнира при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу испанского теннисиста.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0
Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время игры Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Музетти смог сделать за матч два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В финале "Ролан Гаррос" — 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.
Популярное сейчас
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной