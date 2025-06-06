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Карлос Алькарас вышел в финал Ролан Гаррос-2025

Теннис
Обновлено

Соперник снялся с матча

Карлос Алькарас вышел в финал Ролан Гаррос-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в финал "Ролан Гаррос" — 2025, итальянец Лоренцо Музетти снялся с полуфинального матча турнира при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу испанского теннисиста.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время игры Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Музетти смог сделать за матч два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.

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В финале "Ролан Гаррос" — 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

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