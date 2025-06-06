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Алькарас: Я ожидаю очень сложный финал

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Испанец поделился ожиданиями

Алькарас: Я ожидаю очень сложный финал

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможных соперниках по финалу "Ролан Гаррос" — 2025, итальянце Яннике Синнере и сербе Новаке Джоковиче.

"В любом случае я ожидаю очень сложный финал, в котором будут и хорошие, и плохие моменты, где нужно будет уметь справляться с любыми ситуациями. Если выиграет Янник, можно вспомнить финал в Риме, но, на мой взгляд, прекрасное в теннисе то, что одна неделя может быть совершенно не похожа на другую. Не нужно зацикливаться на том финале, а постараться выйти на матч в лучшей форме, потому что условия будут совсем другими.

Если это будет Джокович, постараюсь показать максимум. Возможно, взгляды устремятся на финал в Париже (Олимпийские игры), но за год может многое измениться. В любом случае буду готов к любому сопернику в воскресенье — выложусь на все 100 и, главное, не буду бояться, устремлюсь вперёд с полной отдачей", — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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