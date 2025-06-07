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Синнер обыграл Джоковича на пути к финалу Ролан Гаррос-2025
Победил сильнейший
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2025.
В полуфинале он в трёх партиях победил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Янник Синнер — Новак Джокович 6:4, 7:5, 7:6
Матч продолжался 3 часа 17 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из девяти. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
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За титул чемпиона "Ролан Гаррос" — 2025 Янник Синнер поспорит с четырёхкратным победителем "Шлемов", второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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