Синнер обыграл Джоковича на пути к финалу Ролан Гаррос-2025

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2025.

В полуфинале он в трёх партиях победил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Янник Синнер — Новак Джокович 6:4, 7:5, 7:6

Матч продолжался 3 часа 17 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из девяти. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

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За титул чемпиона "Ролан Гаррос" — 2025 Янник Синнер поспорит с четырёхкратным победителем "Шлемов", второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.