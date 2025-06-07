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Впервые с 1984 года: В финале Roland Garros-2025 сыграют первые и вторые ракетки мира

Теннис
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Уникальный случай

Впервые с 1984 года: В финале Roland Garros-2025 сыграют первые и вторые ракетки мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В финале Открытого чемпионата Франции-2025 сыграют лучшие теннисисты и теннисистки планеты. Так, впервые с 1984 года за главный титул на Roland Garros будут сражаться первые и вторые ракетки планеты.

В мужском финале первый номер мирового рейтинга, итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса (АТР №2).

У женщин "нейтралка" Арина Соболенко (WTA №1) попытается завоевать титул в противостоянии с американкой Коко Гауфф (WTA №2).

Более четырех десятилетий назад в финале сыграли Джон Макинрой, Иван Лендл, Мартина Навратилова и Крис Эверт.

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