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Музетти рассказал, почему решил сняться с матча против Алькараса
Очень неприятная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР №7) рассказал, почему в четвертом сете матча против Карлоса Алькараса в 1/2 финала Roland Garros-2025 решил прекратить борьбу.
"В начале третьего сета, когда я подавал, я почувствовал, что начинаю терять силу в задней части левой ноги. Ситуация однозначно ухудшалась, поэтому я решил остановиться. Я думаю, что это было верное решение, хотя это не то, чего я хотел. Завтра пройду обследование.
Честно говоря, я очень разочарован тем, как все закончилось, но это был отличный матч. Мы оба очень хорошо начали, у нас были отличные удары. Я должен был играть на самом высоком уровне, чтобы не отставать от Карлоса. Я поднял свою игру на новый уровень, почувствовал, что подошел к его уровню. Я поддерживал его в течение двух часов, поэтому я очень доволен этим. Это шаг вперед, потому что последние два матча были несколько односторонними" – сказал Музетти.
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