  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Билодид показала фото с известным датским теннисистом

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид показала фото с известным датским теннисистом

Теннис
Обновлено

Интересная встреча

Билодид показала фото с известным датским теннисистом

Фото: instagram.com/dariabilodid7

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка встретилась с известным датским теннисистом Хольгером Руне (АТР №10). Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид показала фото с известным датским теннисистом - изображение 1

Музетти рассказал, почему решил сняться с матча против Алькараса

По теме
yellow-arrow
Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Roland Garros-2025
yellow-arrow
Музетти рассказал, почему решил сняться с матча против Алькараса
yellow-arrow
Впервые с 1984 года: В финале Roland Garros-2025 сыграют первые и вторые ракетки мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости