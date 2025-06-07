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Билодид показала фото с известным датским теннисистом
Интересная встреча
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка встретилась с известным датским теннисистом Хольгером Руне (АТР №10). Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
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