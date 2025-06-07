Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Roland Garros-2025

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение в матче против итальянца Янника Синнера (АТР №1) в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.

"Думаю, что это были три напряженных сета. Второй и особенно третий могли сложиться в мою пользу, да, один или два очка, один или два удара. Но Синнер заслуженно победил. Я постоянно ощущал давление и он не давал мне времени на удар. Вот что представляют на корте такие игроки, как Синнер и Алькарас: они постоянно давят на тебя и увеличивают давление во время матча. Поэтому когда появляются возможности, они очень редки, и это, по-видимому, делает тебя чуть-чуть нервнее, и ты хочешь попытаться сделать этот удар или что-то такое.

Вот это и случилось в третьем сете, когда я ошибся на форхенде на сетболе. Несомненно, он был лучшим игроком сегодня вечером. Это было поражение в трех сетах, но я чувствую, что дал ему бой, так сказать. Я пытался заставить его работать до последнего удара. Я не хотел сдаваться, особенно на такой большой арене, в полуфинале мейджора. Да, я сделал все, что мог. Таков спорт. Надо пожать руку лучшему игроку и двигаться дальше" – сказал Новак.