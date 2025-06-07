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Алькарас поделился ожиданиями от финала Roland Garros-2025
Будет интересное противостояние
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, прокомментировал свои ожидания от финала Открытого чемпионата Франции.
"Что стоит на кону в воскресенье? Просто теннисный матч. Конечно, мы стремимся оказаться в такой ситуации, играть на этих этапах, сражаться ради выхода в финал турнира Grand Slam. Мы стараемся не воспринимать это как нечто вразумительное. Только потому, что я дошел до пяти финалов за короткое время, в 22 года, никто не считает, что в ближайшие годы будет так же или лучше. Я хочу отдать этому должное, хочу ценить этот момент, участие в этом финале так, словно он для меня первый. Ничего не нужно воспринимать как должное" – сказал Алькарас.
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