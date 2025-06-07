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Синнер – о финале RG-2025: Теннис нуждается в таком соперничестве

Теннис

Максимальная интрига

Синнер – о финале RG-2025: Теннис нуждается в таком соперничестве

Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал свои ожидания от финала Открытого чемпионата Франции.

"Теннис нуждается в таком соперничестве. Только время покажет, будет ли между нами такое же противостояние, как у Большой тройки, но могу сказать, что он делает меня лучшим игроком, подталкивает меня выходить за пределы своих возможностей и заставляет понимать, что я могу сделать, чтобы победить его в предстоящих матчах. Я считаю, что демонстрирую качественный теннис, но могу быть непредсказуемым в своих ударах. Это мешает моим соперникам найти верное решение для моей игры. Я чувствую, что значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом на грунтовых кортах.

Играть против Карлоса в финале "мейджора" будет очень особенным событием. Большие матчи доставляют удовольствие, хотя они также могут быть испытанием. Мы молодые, талантливые и разные. Интересно будет посмотреть, как все сложится. Как и в любом соперничестве, все основывается на тактическом изучении того, что ты можешь сделать, но учитывать варианты, потому что ситуация может меняться. Ты должен быть готов ко всему" – сказал Синнер.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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