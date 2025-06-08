Янник Синнер - Карлос Алькарас. Анонс и прогноз финала Roland Garros на 08.06.2025

Как и в женском разряде, титул Roland Garros разыграют между собой первая и вторая ракетки мира. Сравняется ли Янник Синнер с Карлосом Алькарасом по количеству выигранных Шлемов по итогам этого турнира?

Roland Garros-2025. Финал

Париж. Корт им. Филиппа Шатрие.

08.06.2025. Начало – не ранее 15:00 по Киеву.

Янник Синнер (ATP, 1) - Карлос Алькарас (ATP, 2)

Янник Синнер

В текущем сезоне Синнер пока потерпел лишь одно поражение, и случилось это в матче с его будущим соперником. В начале года Янник уверенно взял Australian Open, затем вернулся после трехмесячной дисквалификации из-за допинга на Мастерс в Риме, дошел там до финала, и теперь находится в шаге от своего четвертого мейджора.

Если ранее Синнер показывал выдающиеся результаты только на хардовом покрытии, то теперь понятно, что доминировать он вполне способен и на грунте.





На этом Roland Garros 23-летний представитель Италии не отдал еще ни одного сета. Действительно серьезное сопротивление Янник почувствовал лишь в полуфинале от Джоковича. Поединок между ними продлился 3 часа и 16 минут. Каждую партию первому номеру в рейтинге приходилось у 38-летнего серба просто вырывать.

О предстоящей встрече с Алькарасом Синнер сказал следующее:

"Теннис нуждается в таком соперничестве. Только время покажет, будет ли между нами такое же противостояние, как у Большой тройки, но могу сказать, что он делает меня лучшим игроком. Играть против Карлоса в финале "мейджора" будет очень особенным событием. Мы молодые, талантливые и разные".

Карлос Алькарас

После неудачно проведенного отрезка с середины февраля до конца марта, Алькарас успел получить немало критики от многих аналитиков, но уже с начала грунтового сезона 22-летний испанец в который раз подтверждает свой статус одного из самых талантливых игроков поколения, который с высокой долей вероятности продолжит оставаться в числе лучших игроков тура еще долгие годы.

Пока что в активе Карлитоса 21 победа в 22 матчах на грунте в 2024-м году. Он взял тысячники в Монте-Карло и Риме, уступил Руне в финале на пятисотнике в Барселоне, и теперь пытается защитить титул в Париже.





Стоит заметить, что путь Алькараса на Roland Garros-2025 складывается не так легко, как для Синнера. В течение турнира он отдал по сету четырем соперникам (Музетти, Шелтону, Джумхуру и Марожану). Без сомнений, в финале между Янником и Карлитосом прибавлять надо именно последнему.

"Что стоит на кону в воскресенье? Просто теннисный матч. Только потому, что я дошел до пяти финалов за короткое время, в 22 года, никто не считает, что в ближайшие годы будет так же или лучше. Я хочу отдать этому должное, хочу ценить этот момент, участие в этом финале так, словно он для меня первый", - поделился ожиданиями от игры Алькарас.

Личные встречи

Начиная с конца 2021-го (их первого противостояния) теннисисты провели между собой аж 11 матчей. 7 из них остались за Алькарасом, 4 - за Синнером. В этом году испанец и итальянец встречались единожды, в Риме. В родных стенах Янник уступил Карлосу со счетом 6:7, 1:6.

Янник Синнер - Карлос Алькарас. Ставки и коэффициенты

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Янник Синнер - Карлос Алькарас. Прогноз от UA-Футбол

Исходя из формы игроков на протяжении турнира, отдам предпочтение Синнеру. Если в Риме у Янника был виден недостаток мотивации в решающем поединке, то в Париже он явно заряжен на завоевание первого грунтового Шлема.

Наш прогноз - победа Синнера с коэффициентом 1.90.