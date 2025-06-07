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Американская теннисистка одержала волевую победу над Сабаленкой в ​​финале Ролан Гаррос

Теннис
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"Нейтралка" на этот раз проиграла

Американская теннисистка одержала волевую победу над Сабаленкой в ​​финале Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В столице Франции состоялся финальный поединок одного из четырех турниров Большого Шлема Роллан Гаррос среди женщин. В нем встречались первая ракетка мира, нейтралка Арина Сабаленко и вторая ракетка мира, американка Коко Гофф.

В первом сете теннисистка с нейтральным статусом уверенно лидировала. Она сделала счет 4:1 (40:0), однако Гофф сумела перевести игру в проигравший все-таки тайм-брейк.

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Два последующих сета были за американкой. В них Сабаленко проиграла четыре гейма на своей подаче при двух проигранных таких геймов в Гофф. Это и стало решающим в поединке.

Это шестая победа американки над "нейтралкой". В общей сложности они играли между собой 11 раз.

После этого поединка Сабаленко останется на вершине рейтинга, но отрыв Гофф от нее уменьшится до 3470 очков.

Это первая победа для американки Ролан Гаррос. Ранее – в 2023 году – она добывала трофей на US Open.

Роланд Гаррос, WTA. Финал

Арина Сабаленко – Коко Гофф 1:2 (7:6 (5), 2:6, 4:6)

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