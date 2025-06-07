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Гауфф – о финале RG-2025: По статистике, это был самый трудный матч, который я могла бы сыграть
Так оно и было
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка, вторая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала победу в финале Открытого чемпионата Франции.
"Ига бы победила в финале? Я не согласна. Я здесь! В последний раз, когда я играла против нее – без намерения унизить Игу – я выиграла в двух сетах. Я не думаю, что справедливо так говорить, потому что могло произойти что угодно.
Честно говоря, учитывая, как Арина играла в последние недели, она была фаворитом. Она была лучшей соперницей, с которой я могла бы встретиться в финале, потому что она – первая ракетка мира. Это был сильнейший оппонент.
Думаю, по статистике, это был самый трудный матч, который я могла бы сыграть. Конечно, Ига – чемпионка здесь, и матч с ней тоже был бы крайне сложным.
Но, независимо от того, кто был бы по ту сторону сетки, у меня были большие ожидания и уверенность в себе.
Если бы меня спросили, с кем я предпочла бы сыграть, я бы выбрала Игу, потому что Арина была в потрясающей форме. Хотя и Ига – непростой соперник. Ни одну из них нельзя назвать "лучшей" для меня в финале. Все произошло так, как произошло, и потому я здесь" – сказала Коко.
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