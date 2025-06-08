Длинный финал в истории. Определился победитель Ролан Гарроса

Завершился открытый чемпионат Франции на грунте (Ролан Гаррос), который длился более 5 часов.

Победителем турнира стала вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Он в финале одолел первую ракетку Янника Синнера и защитил титул.

Первый сет закончился со счетом 6:4, второй - 7:6 (7:4 по тайм-брейкам). Третий сет был за Алькарасом 4:6.

В следующем сете Алькарас сравнял счет до 6:6, и в тайм-брейках удержал преимущество - 7:3. Счет матча стал 2:2.

Последний сэт игроки сыграли также со счётом 6:6. По тайм-брейкам 2:10

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Синнер на пути к финалу одолел Риндеркнеша, Гаске, Легечку и "нейтрального" Рублёва. В четвертьфинале итальянец победил Бублика, а в полуфинале одолел Джоковича.

Алькарас одолел Цеппьери, Марожана, "нейтрального" Джумхура и Шептона. В финальной части испанский теннисист был сильнене Пола и Музетти.