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Самый длинный финал в истории турнира. Определился победитель Ролан Гарроса
В финале по-другому никак
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился открытый чемпионат Франции на грунте (Ролан Гаррос), который длился более 5 часов.
Победителем турнира стала вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Он в финале одолел первую ракетку Янника Синнера и защитил титул.
Первый сет закончился со счетом 6:4, второй - 7:6 (7:4 по тайм-брейкам). Третий сет был за Алькарасом 4:6.
В следующем сете Алькарас сравнял счет до 6:6, и в тайм-брейках удержал преимущество - 7:3. Счет матча стал 2:2.
Последний сэт игроки сыграли также со счётом 6:6. По тайм-брейкам 2:10
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Синнер на пути к финалу одолел Риндеркнеша, Гаске, Лехечку и "нейтрального" Рублёва. В четвертьфинале итальянец победил Бублика, а в полуфинале одолел Джоковича.
Алькарас одолел Цеппьери, Марожана, "нейтрального" Джумхура и Шептона. В финальной части испанский теннисист был сильнене Пола и Музетти.
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