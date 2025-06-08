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Составляла 31 игру. Синнер в финале Роллан Гарроса прервал свою серию

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Составляла 31 игру. Синнер в финале Роллан Гарроса прервал свою серию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский теннисист Янник Синнер в финале Роллан Гарроса прервал свою серию.

Алькарас выиграл третий сет со счетом 6-4 и прервал серию Синнера из 31 сета подряд на турнирах Большого Шлема.

Поединок между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом продолжается. На момент написания новости, счёт в матче 2:2.

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Источник:
Tennis TV
Опубликовал: Владислав Прийменко
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