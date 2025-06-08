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Составляла 31 игру. Синнер в финале Роллан Гарроса прервал свою серию
С ума сойти
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер в финале Роллан Гарроса прервал свою серию.
Алькарас выиграл третий сет со счетом 6-4 и прервал серию Синнера из 31 сета подряд на турнирах Большого Шлема.
Streak: SNAPPED ❌— Tennis TV (@TennisTV) June 8, 2025
Alcaraz takes the third set 6-4 and ends Sinner's run at 31 consecutive sets!#RolandGarros pic.twitter.com/Hj81UH1TZp
Поединок между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом продолжается. На момент написания новости, счёт в матче 2:2.
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Источник:Tennis TV
Опубликовал: Владислав Прийменко
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