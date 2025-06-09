Синнер прокомментировал поражение в финале Roland Garros-2025

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал поражение в финальном матче Открытого чемпионата Франции против испанца Карлоса Алькараса (АТР №2).

– Конечно, я доволен турниром в целом, но, очевидно, это поражение очень болезненно. Сейчас, если честно, трудно что-либо говорить. Но я доволен тем, как мы продолжаем развиваться, как стараемся добавлять каждый день и как я ставлю себя в таких ситуациях. Это был матч очень высокого уровня, несомненно. Я рад быть его частью. Но да… финальный результат ранит.

– Хотелось бы узнать, что у вас было в голове после четвертого сета, когда вы готовились к пятому. А также что вы чувствовали, когда все закончилось, и вы просто сидели на стуле.

– Ну, сейчас, наверное, очевидно, о чем я думал… но пока матч продолжается, ты не думаешь о тех шансах, которые у тебя были или о чем-то подобном.

На турнирах Grand Slam я стараюсь после каждого сета начинать как с нуля. Конечно, я был разочарован тем, как сложился четвертый сет – у меня были матчболы, я подавал на матч. Но при этом я остался в игре ментально, не отдал ему ни одного очка просто так. А когда матч заканчивается – он заканчивается. Тогда уже в голове появляются совсем другие мысли и эмоции. Ты уже ничего не можешь изменить. А вот когда начинается пятый сет, то у тебя все еще есть шанс что-нибудь изменить.