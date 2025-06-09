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Самое милое видео дня: Алькарас празднует победу на Roland Garros вместе с командой бол-боев

Теннис

Искренние эмоции

Самое милое видео дня: Алькарас празднует победу на Roland Garros вместе с командой бол-боев

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, после победы в финале Открытого чемпионата Франции, решил отпраздновать такое выдающееся событие в своей спортивной жизни вместе с бол-боями – детьми, которые подают мячи во время поединка.

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