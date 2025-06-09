Самое милое видео дня: Алькарас празднует победу на Roland Garros вместе с командой бол-боев

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, после победы в финале Открытого чемпионата Франции, решил отпраздновать такое выдающееся событие в своей спортивной жизни вместе с бол-боями – детьми, которые подают мячи во время поединка.

Синнер прокомментировал поражение в финале Roland Garros-2025