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Самое милое видео дня: Алькарас празднует победу на Roland Garros вместе с командой бол-боев
Искренние эмоции
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, после победы в финале Открытого чемпионата Франции, решил отпраздновать такое выдающееся событие в своей спортивной жизни вместе с бол-боями – детьми, которые подают мячи во время поединка.
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