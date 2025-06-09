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WTA обновили рейтинг: Свитолина поднялась на одну позицию, Костюк – опустилась
Рейтинг лучших мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у американки Коко Гауфф, а ТОП-3 замыкает ее соотечественница Джессика Пегула.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свою позицию, переместившись с 14 на 13 место. Марта Костюк опустилась, занимая вместо 25 теперь 26-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, из 48 переместившаяся на 45 место.
67 (+14) Юлия Стародубцева
96 (+17) Ангелина Калинина
151 Дарья Снигур
202 (+15) Александра Олейникова
244 (+12) Анастасия Соболева
256 (-1) Валерия Страхова
289 (-11) Леся Цуренко
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