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WTA обновили рейтинг: Свитолина поднялась на одну позицию, Костюк – опустилась

Теннис

Рейтинг лучших мира

WTA обновили рейтинг: Свитолина поднялась на одну позицию, Костюк – опустилась

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у американки Коко Гауфф, а ТОП-3 замыкает ее соотечественница Джессика Пегула.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свою позицию, переместившись с 14 на 13 место. Марта Костюк опустилась, занимая вместо 25 теперь 26-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, из 48 переместившаяся на 45 место.

67 (+14) Юлия Стародубцева

96 (+17) Ангелина Калинина

151 Дарья Снигур

202 (+15) Александра Олейникова

244 (+12) Анастасия Соболева

256 (-1) Валерия Страхова

289 (-11) Леся Цуренко

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