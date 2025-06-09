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Алькарас – о победе над Синнером: Описать словами то, что произошло, очень тяжело
Выдающийся триумф
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером (АТР №1) в финальном матче Открытого чемпионата Франции.
"Честно говоря, описать словами то, что только произошло, очень трудно.
Проигрывая два сета лучшему теннисисту мира, при том уровне, который он показывал, я просто вложил в это все сердце. Пытался держаться, не сдаваться. Боролся розыгрыш за розыгрышем.
Я играл, опираясь на принцип моего деда – три C – голова, сердце и смелость. И я уверен, что он гордится мной. После такого матча, как сегодня, я думаю, я могу себе позволить это сказать" – сказал Карлос.
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