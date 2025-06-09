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Федерер поздравил Алькараса и Синнера с отличным финалом на RG-2025. Фото
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Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими эмоциями после финального матча Открытого чемпионата Франции между итальянцем Янником Синнером (АТР №1) и испанцем Карлосом Алькарасом (АТР №2). Соответствующий пост Роджер разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Три победителя в Париже сегодня: Алькарас, Синнер и красивая теннисная игра. Что за матч"
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