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Федерер поздравил Алькараса и Синнера с отличным финалом на RG-2025. Фото

Теннис
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Федерер поздравил Алькараса и Синнера с отличным финалом на RG-2025. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими эмоциями после финального матча Открытого чемпионата Франции между итальянцем Янником Синнером (АТР №1) и испанцем Карлосом Алькарасом (АТР №2). Соответствующий пост Роджер разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Три победителя в Париже сегодня: Алькарас, Синнер и красивая теннисная игра. Что за матч"

Федерер поздравил Алькараса и Синнера с отличным финалом на RG-2025. Фото - изображение 1

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