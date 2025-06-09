Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина продолжает отдых перед стартом травяного сезона. Фото
Просто непревзойденная
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает свой отдых после завершения грунтового сезона и перед началом травяного. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
- Комментатор Megogo: Важно напомнить ребятам в синих футболках, что они очень в привилегированном положении
- Свитолина отправилась в долгожданный отпуск после завершения грунтового сезона. Фото
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000