Свитолина продолжает отдых перед стартом травяного сезона. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает свой отдых после завершения грунтового сезона и перед началом травяного. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих: Готовимся к первому старту летом. Фото