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Свитолина продолжает отдых перед стартом травяного сезона. Фото

Теннис
Обновлено

Просто непревзойденная

Свитолина продолжает отдых перед стартом травяного сезона. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает свой отдых после завершения грунтового сезона и перед началом травяного. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина продолжает отдых перед стартом травяного сезона. Фото - изображение 1

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