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Wimbledon опубликовали огненное промо-видео перед стартом британского Grand Slam
Очень ярко
Фото: wimbledon.com / Автор невідомий
Пресс-служба Открытого чемпионата Великобритании по теннису опубликовала промо-видео перед стартом турнира.
В этом году Wimbledon начнется 30 июня, а финальные матчи женского и мужского разрядов состоятся 12 и 13 июля.
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