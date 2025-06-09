  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Wimbledon опубликовали огненное промо-видео перед стартом британского Grand Slam

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Wimbledon опубликовали огненное промо-видео перед стартом британского Grand Slam

Теннис

Очень ярко

Wimbledon опубликовали огненное промо-видео перед стартом британского Grand Slam

Фото: wimbledon.com / Автор невідомий

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Открытого чемпионата Великобритании по теннису опубликовала промо-видео перед стартом турнира.

В этом году Wimbledon начнется 30 июня, а финальные матчи женского и мужского разрядов состоятся 12 и 13 июля.

Свитолина продолжает отдых перед стартом травяного сезона. Фото

По теме
yellow-arrow
Свитолина продолжает отдых перед стартом травяного сезона. Фото
yellow-arrow
Федерер поздравил Алькараса и Синнера с отличным финалом на RG-2025. Фото
yellow-arrow
Алькарас – о победе над Синнером: Описать словами то, что произошло, очень тяжело
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости