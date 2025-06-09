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Тренер Алькараса не верил в камбэк испанца в финале Ролан Гаррос-2025

Теннис

Испанец сумел удивить

Тренер Алькараса не верил в камбэк испанца в финале Ролан Гаррос-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Хуан-Карлос Ферреро, тренер теннисиста Карлоса Алькараса, заявил, что в четвёртом сете финала "Ролан Гаррос" — 2025 при счёте 5:3, 40-0 в пользу Янника Синнера он не верил в камбэк испанца.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась волевой победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Испанец уступал 0:2 по сетам. В четвёртом сете Алькарас отыграл три матчбола.

"Не скажу, что я верил, что он сможет оправиться после 3:5, 0-40. Но ещё раз скажу: с Карлосом всё возможно, и он сделал это снова. Удивительное достижение", — приводит слова Ферреро португальский журналист Хосе Моргадо в социальной сети Х.

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