Стало известно, когда сборная Украины сыграет матч 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису узнала, когда сыграет матч 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг. Наши девушки в сентябре попытаются побороться за главный трофей престижного турнира.

Жеребьевка показала, что украинки сыграют в четвертьфинале против команды Испании. Теперь стало известно, что матч состоится 17 сентября, начало – в 12:00 по Киеву.

Другие участники 1/4 финала:

Италия – Испания (16 сентября)

Казахстан – США (18 сентября)

Япония – Великобритания (18 сентября)