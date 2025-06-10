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Стало известно, когда сборная Украины сыграет матч 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
Будем болеть
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по теннису узнала, когда сыграет матч 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг. Наши девушки в сентябре попытаются побороться за главный трофей престижного турнира.
Жеребьевка показала, что украинки сыграют в четвертьфинале против команды Испании. Теперь стало известно, что матч состоится 17 сентября, начало – в 12:00 по Киеву.
Другие участники 1/4 финала:
Италия – Испания (16 сентября)
Казахстан – США (18 сентября)
Япония – Великобритания (18 сентября)
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