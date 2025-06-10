Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ракетку Надаля продали на аукционе за рекордную сумму
Невероятные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
Ракетка, которой 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль играл в финале Ролан Гаррос 2017 года, продана на аукционе Prestige Memorabilia за $157,3 тыс. Об этом сообщает ESPN.
Это новый рекорд для продажи теннисных ракеток на аукционах. Прошлый рекорд принадлежал ракетке Надаля с финального матча Australian Open 2022, его последнего титула Большого шлема, когда испанец победил Даниила Медведева в 2023 году ту ракетку продали на аукционе So1by's за $139,7 тыс.
В 2017 году Надаль победил швейцарца Стена Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и завоевал свой 10-й титул на Ролан Гаррос.
Популярное сейчас
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо
- Самый длинный финал в истории турнира. Определился победитель Ролан Гарроса
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании