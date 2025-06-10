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Ракетку Надаля продали на аукционе за рекордную сумму

Теннис
Обновлено

Невероятные деньги

Ракетку Надаля продали на аукционе за рекордную сумму

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ракетка, которой 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль играл в финале Ролан Гаррос 2017 года, продана на аукционе Prestige Memorabilia за $157,3 тыс. Об этом сообщает ESPN.

Это новый рекорд для продажи теннисных ракеток на аукционах. Прошлый рекорд принадлежал ракетке Надаля с финального матча Australian Open 2022, его последнего титула Большого шлема, когда испанец победил Даниила Медведева в 2023 году ту ракетку продали на аукционе So1by's за $139,7 тыс.

В 2017 году Надаль победил швейцарца Стена Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и завоевал свой 10-й титул на Ролан Гаррос.

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