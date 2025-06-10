Снигур разгромила Стародубцеву в первом круге турнира WTA125 в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №151) с победы стартовала на турнире серии WTA125 в Икле (Великобритания). В первом круге соревнований она одолела свою соотечественницу Юлию Стародубцеву (WTA №67).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-0; 6-0) в пользу Дарьи, в активе которой 1 подача на вылет, 8 из 10 реализованных брейков, 1 из 4 отыгранный брейк и отсутствие двойных ошибок.

Это была первая очная встреча двух теннисисток. В следующем раунде соревнований Дарья сыграет против австралийки Талии Гибсон (WTA №131).