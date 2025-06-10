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Сэм Куэрри сравнил Надаля и Алькараса
На пике формы Рафа был неудержим
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри считает, что 21-летний испанец Карлос Алькарас мог бы неоднократно одолеть своего титулованного соотечественника Рафаэля Надаля в его лучшие годы на грунте.
"Что, если бы Алькарасу пришлось встретиться с Надалем на пике его формы на грунте и на "Ролан Гаррос"? Я не знаю. Я бы предпочёл Алькараса Рафе. Мне не нравится это говорить.
Рафа никогда не играл против кого-то, кто бьёт по мячу так, как Карлос. Не говорю, что Карлос обыгрывал бы его каждый раз, но, если бы они сыграли 10 раз, Рафа победил бы в шести матчах", — приводит слова Куэрри We love tennis.
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