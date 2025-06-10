  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ник Кирьос не будет коментатором на Уимблдоне-2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ник Кирьос не будет коментатором на Уимблдоне-2025

Теннис

Остался не очень приятный след после его работы в 2024 году

Ник Кирьос не будет коментатором на Уимблдоне-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не будет участвовать на Уимблдона в качестве комментатора на BBC в этом году. Австралиец выступал в качестве эксперта на турнире прошлым летом. Об этом пишет The Telegraph.

По данным источника, это произошло после того, как телекомпания подверглась критике, включив австралийца в освещение турнира 2024 года, спустя 12 месяцев после того, как он признался в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари.

Ранее Ник Кирьос рассказал, что пропустит травяной сезон — 2025 из-за трудностей, которые у него возникли в процессе восстановления от очередной травмы.

По теме
yellow-arrow
Юлия Стародубцева с победы стартовала в парном турнире WTA-125 в Илкли
yellow-arrow
Сэм Куэрри сравнил Надаля и Алькараса
yellow-arrow
Снигур разгромила Стародубцеву в первом круге турнира WTA125 в Великобритании
Ник Кирьос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости