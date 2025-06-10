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Ник Кирьос не будет коментатором на Уимблдоне-2025
Остался не очень приятный след после его работы в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не будет участвовать на Уимблдона в качестве комментатора на BBC в этом году. Австралиец выступал в качестве эксперта на турнире прошлым летом. Об этом пишет The Telegraph.
По данным источника, это произошло после того, как телекомпания подверглась критике, включив австралийца в освещение турнира 2024 года, спустя 12 месяцев после того, как он признался в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари.
Ранее Ник Кирьос рассказал, что пропустит травяной сезон — 2025 из-за трудностей, которые у него возникли в процессе восстановления от очередной травмы.
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