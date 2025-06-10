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Чемпионка US Open-2021 с победы стартовала на турнире в Лондоне

Теннис

Она отдала сопернице лишь три гейма

Чемпионка US Open-2021 с победы стартовала на турнире в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open — 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла 112-ю ракетку мира из Испании Кристину Букшу.

Лондон. Первый круг

Эмма Радукану — Кристина Букша 6:1, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Радукану два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Букши три эйса, одиа двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Напомним, что турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.

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