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Юлия Стародубцева с победы стартовала в парном турнире WTA-125 в Илкли
Неплохой матч в исполнении украинской теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева удачно начала выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 125 в британском Илкли. В первом круге соревнований она вместе с французской партнершей Диан Парри одержала уверенную победу над британской парой Амарни Бэнкс и Рана Акуа Штойбер.
Матч длился всего 56 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу украинско-французского дуэта.
WTA-125. Парный разряд. Первый круг
Юлия Стародубцева/Диан Парри - Амарни Бэнкс/Рана Акуа Штойбер 6:3, 6:1
Это первое совместное выступление Стародубцевой и Парри. В следующем раунде пара сразится с победительницами матча между Оливией Гадеки/Леолией Жанжан и Изабель Ховерлаг/Симоной Вальтерт.
В одиночном разряде на этом турнире Юлия уступила в первом круге другой украинке, Дарье Снигур.
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