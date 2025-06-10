Юлия Стародубцева с победы стартовала в парном турнире WTA-125 в Илкли

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева удачно начала выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 125 в британском Илкли. В первом круге соревнований она вместе с французской партнершей Диан Парри одержала уверенную победу над британской парой Амарни Бэнкс и Рана Акуа Штойбер.

Матч длился всего 56 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу украинско-французского дуэта.

WTA-125. Парный разряд. Первый круг

Юлия Стародубцева/Диан Парри - Амарни Бэнкс/Рана Акуа Штойбер 6:3, 6:1

Это первое совместное выступление Стародубцевой и Парри. В следующем раунде пара сразится с победительницами матча между Оливией Гадеки/Леолией Жанжан и Изабель Ховерлаг/Симоной Вальтерт.

В одиночном разряде на этом турнире Юлия уступила в первом круге другой украинке, Дарье Снигур.