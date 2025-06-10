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Маррей: Я хотел бы еще поработать тренером
Теннисисту понравился опыт работы с Джоковичем
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Бывший британский теннисист Энди Маррей рассказал, что хотел бы еще попробовать себя в роли тренера.
"Это был уникальный опыт - быть тренером Джоковича. Работать с одним из величайших спортсменов всех времен - большая честь.
Такой стремительный переход от игрока к тренеру не входил в мои планы, но я должен был воспользоваться этой возможностью. Я многому научился о том, что значит работать как команда.
Когда ты теннисист, все вокруг сосредоточены только на тебе, а вот когда ты тренер, ты должен координировать работу со многими людьми и найти лучший способ донести свое мнение до игрока. Мне нужно еще учиться и работать над этим. С Новаком у нас было много хороших моментов вне корта, и даже если результаты были не теми, на которые мы надеялись, мы старались.
Я хотел бы еще поработать тренером, но чуть позже", - сказал Маррей.
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