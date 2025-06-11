Монфис опубликовал обращение к болельщикам после поражения на старте турнира в Штутгарте

Француз Гаэль Монфис (АТР №42) опубликовал обращение к болельщикам после поражения в первом круге турнира в Штутгарте.

"Ребята, это не финансовый совет, но серьезно – вы все еще ставите на меня? Первый турнир на траве. Я играю против Алекса Миккельсона, ему 20 лет, он 35-й в мире, и вы хотите поставить на меня? Вы. Вы, которые пишете, что я дерьмо? Я знаю, что я дерьмо, мы оба знаем, что я дерьмо. И вы все равно ставите на меня? Кто из нас тупее, если честно?

И так, кстати, вы знаете, что мои ноги уже не раз меня подводили. Я практически на одной ноге играю, так что не надо писать: "Надеюсь, он что-то себе повредит". Но я не страдаю от этого.

И простите, что я снова говорю об этом, но на улице 2025 год, а вы до сих пор обсуждаете мой цвет кожи. Причем здесь мой цвет кожи до моей игры в теннис? Да, я знаю, что я красавчик. Ну… по крайней мере, мама и жена говорят, что я симпатичный. Конечно, возможно именно вам я кажусь безобразным. Но в конце концов, откройте уже книги, сделайте что-нибудь полезное. Цвет кожи – это в прошлом. Выбросьте это из головы.

Хотите выглядеть немного как я? Побудьте подольше на солнце, только не забудьте нанести солнцезащитный крем для своей защиты. Я вам даже в этом помогу. Но, правда, откройте книги, пожалуйста.

И давайте еще кое-что уточним – оставьте мою семью в покое. Всё это касается только меня. Только меня. Ни мама, ни жена, никто другой не должен становиться мишенью. Хотите обрушить на кого свою ненависть – обрушьте на меня. Не надо трогать других. Потому что, если вы втягиваете других людей, карма вас накажет. Поверьте мне. Ali Bizu et pierrum, как мы говорим на французском" – сказал Гаэль.