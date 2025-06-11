Одна сплошная мышца: Костюк показала, как прокачивает свою спину. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №26) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, как тренирует свою спину и прокачивает мышцы. Соответствующие кадры Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид трогательно поздравила свою маму с днем ​​рождения. Фото