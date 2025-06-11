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Одна сплошная мышца: Костюк показала, как прокачивает свою спину. Фото

Теннис

Абсолютная мощность

Одна сплошная мышца: Костюк показала, как прокачивает свою спину. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №26) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, как тренирует свою спину и прокачивает мышцы. Соответствующие кадры Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Одна сплошная мышца: Костюк показала, как прокачивает свою спину. Фото - изображение 1

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