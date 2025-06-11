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Киченок и Линетт с победы стартовали в парном разряде турнира в Гертогенбосе
Начало травяного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA250 в Гертогенбосе (Нидерланды). Наша спортсменка в дуэте с полькой Магдой Линетт обыграли представительниц Китая Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.
Счет матча 2-1 (7:6, 4:6, 10-2). В активе Надежды и Магды 3 из 11 реализованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 2 двойные ошибки.
Украинско-польская пара сыграла первый общий матч на уровне WTA-тура.
Следующие соперницы Киченок и Линетт определятся в матче Меликар-Мартинес/Самсонова-Морателли/Сантамария.
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