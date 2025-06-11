Киченок и Линетт с победы стартовали в парном разряде турнира в Гертогенбосе

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA250 в Гертогенбосе (Нидерланды). Наша спортсменка в дуэте с полькой Магдой Линетт обыграли представительниц Китая Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

Счет матча 2-1 (7:6, 4:6, 10-2) . В активе Надежды и Магды 3 из 11 реализованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 2 двойные ошибки.

Украинско-польская пара сыграла первый общий матч на уровне WTA-тура.

Следующие соперницы Киченок и Линетт определятся в матче Меликар-Мартинес/Самсонова-Морателли/Сантамария.