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Людмила Киченок с победы стартует в парном разряде турнира WTA500 в Лондоне
Уверенная игра
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA500 в Лондоне (Великобритания). Наша спортсменка в дуэте с австралийкой Эрин Раутлифф обыграли местных Эмму Радукану и Кэти Бултер.
Счет матча 2-0 (6-2; 7-5). В активе Людмилы и Эрин 3 подачи на вылет, 4 из 9 реализованных брейки, 7 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.
Для украинки это будет первый полуфинал почти за четыре с половиной месяца. Следующие соперницы Киченок и Раутлифф определятся несколько позже.
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