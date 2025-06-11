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Людмила Киченок с победы стартует в парном разряде турнира WTA500 в Лондоне

Теннис

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Людмила Киченок с победы стартует в парном разряде турнира WTA500 в Лондоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA500 в Лондоне (Великобритания). Наша спортсменка в дуэте с австралийкой Эрин Раутлифф обыграли местных Эмму Радукану и Кэти Бултер.

Счет матча 2-0 (6-2; 7-5). В активе Людмилы и Эрин 3 подачи на вылет, 4 из 9 реализованных брейки, 7 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.

Для украинки это будет первый полуфинал почти за четыре с половиной месяца. Следующие соперницы Киченок и Раутлифф определятся несколько позже.

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