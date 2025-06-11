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12-я ракетка мира сыграет в четвертьфинале турнира АТР-250 в Штутгарте
Тяжелая победа для американского теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine
12-я ракетка мира американец Бен Шелтон вышел в 1/4 финала теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в матче первого круга француза Пьер-Юга Эрбера.
Штутгарт. Второй круг
Бен Шелтон — Пьер-Юг Эрбер 7:6 (7:4), 7:5
Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Шелтон сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Эрбер смог сделать восемь эйсов, допустив при этом шесть двойных ошибок. Он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с победителем встречи между немцем Ян-Леннардом Штруффом и чешским теннисистом Иржи Легечкой.
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