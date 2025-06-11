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Тейлор Фриц вышел в третий круг турнира ATP-250 в Штутгарте

Теннис

Теннисист продолжает борьбу за титул

Тейлор Фриц вышел в третий круг турнира ATP-250 в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго раунда он обыграл француза Кентена Алиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Штутгарт. Второй круг

Тейлор Фриц — Кентен Алис 6:3, 7:6

Встреча Фрица с Алисом продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Тейлор 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Алиса 12 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Напомним, что турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня.

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Тэйлор Фриц
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