Дарья Снигур покидает турнир WTA 125 в Илкли

Украинская теннисистка Дарья Снигур прекращает борьбу на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания, уступив во втором раунде. Ее соперницей была австралийка Талия Гибсон, которая одержала победу в двух сетах за 1 час 42 минуты.

WTA 125. Илкли

Талия Гибсон - Дарья Снигур 7:5, 7:6 (7:3)

Это была первая встреча Снигур с Гибсон. В первом сете Дарья оказалась в сложной ситуации, проигрывая 0:5 (15:40), но сумела сравнять счёт до 5:5. Однако австралийка выиграла два следующих гейма, забрав партию. Во втором сете Снигур также пришлось догонять соперницу со счета 2:5, и она перевела игру на тай-брейк, но уступила со счетом 3:7.

Следующей соперницей Талии Гибсон станет победительница пары Варвара Лепченко - Ива Йович.