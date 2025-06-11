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Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на Ролан Гаррос

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Чтобы не мало было

Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший теннисист, 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на "Ролан Гаррос". Одна из них будет представлена в музее великого игрока. Вторая копия достанется Надалю для личного пользования.

Напомним, на корте Филиппа Шатрье, который является центральным во время проведения "Ролан Гаррос", навсегда увековечили след 14-кратного чемпиона турнира Надаля. 25 мая на "Ролан Гаррос" прошла церемония чествования испанского теннисиста. 20 лет назад он провёл и выиграл первый матч на "Ролан Гаррос".

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула.

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Рафаэль Надаль
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