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Алькарас заплатит невероятно большие налоги от выигрыша на Roland Garros-2025

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Алькарас заплатит невероятно большие налоги от выигрыша на Roland Garros-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас заплатит более 1,04 миллионов евро налогов после выигрыша на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает издание El Economista.

382,5 тысяч евро Алькарас заплатит во Франции как налог на доходы для нерезидентов. В Испании, после вычета отчислений на профессиональные расходы (проживание, оплата работы команды и т.п.), налогооблагаемая база составит 2,25 млн евро. Из этой суммы игрок должен уплатить 658 436 евро, с учетом механизма ухода от двойного налогообложения.

Таким образом, после всех удержаний общая сумма налогов составит более 1 миллиона евро и чистый выигрыш испанского теннисиста составит около 1,5 миллиона евро.

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