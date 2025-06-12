Стаховский: Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед наступлением врага

Бывший теннисист Сергей Стаховский рассказал о наиболее неотложных потребностях Украины на сегодняшний день и рассказал, почему мирное соглашение с россией не приведет к длительному прекращению войны.

– Какие потребности Украины сейчас самые критические?

– Как вы видите, нам срочно нужны системы ПВО, ракеты к ним, потому что количество ежедневных атак на Киев и гражданскую инфраструктуру в других городах просто колоссально. Нам нужны ракеты, способные сбивать Шахеды, баллистические и крылатые ракеты. Это важно для безопасности украинских граждан. Нам необходимо закрыть небо, хотя бы отчасти, чтобы чувствовать себя в безопасности.

– У вас есть какие-то гарантии, что США продолжат оказывать помощь? Мы знаем, что Европа усиливает поддержку, но только США могут предоставить необходимое вооружение. Есть ли уверенность, что поддержка не прекратится?

– У меня лично таких гарантий нет – я здесь, чтобы представлять позицию своего подразделения и военных, с которыми я служу. Я бы не сказал, что Европа "удвоила" помощь, они скорее пытаются нарастить поддержку, потому что понимают риски. Если в Украине произойдет что-то действительно плохое, последствия отразятся на всех.

Мы здесь, чтобы сказать: Украина будет драться. С поддержкой или без нее – это ничего не меняет. Если – и мы надеемся, что этого не произойдет – США полностью прекратят помощь, это не значит, что мы подпишем мир с Россией. Их цель – уничтожить Украину, убить всех украинцев, стереть нацию. Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед следующим полномасштабным наступлением.