  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк показала яркие фото с отдыха

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк показала яркие фото с отдыха

Теннис

Забываем грунтовый сезон

Костюк показала яркие фото с отдыха

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает после завершения грунтового сезона и, похоже, не спешит начинать тренировки на траве. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Алькарас заплатит огромные налоги от выигрыша на Roland Garoos-2025.

По теме
yellow-arrow
Ястремская показала, как отпраздновала второй день своих именин. Фото
yellow-arrow
Стаховский: Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед наступлением врага
yellow-arrow
Алькарас заплатит невероятно большие налоги от выигрыша на Roland Garros-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Goodwin95 (Киев)
12.06.2025 в 10:57
Сочи?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
12.06.2025 в 10:57
Сочи?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости