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Костюк показала яркие фото с отдыха
Забываем грунтовый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает после завершения грунтового сезона и, похоже, не спешит начинать тренировки на траве. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Алькарас
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Goodwin95 (Киев)
12.06.2025 в 10:57
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