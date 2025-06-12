Костюк показала яркие фото с отдыха

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает после завершения грунтового сезона и, похоже, не спешит начинать тренировки на траве. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Алькарас заплатит огромные налоги от выигрыша на Roland Garoos-2025.