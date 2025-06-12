Ястремская показала, как отпраздновала второй день своих именин. Фото

Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №45) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка показала, как отпраздновала второй день своих 25-х именин. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк показала яркие фото с отдыха