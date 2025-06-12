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Гауфф – о словах Соболенко: Была немного удивлена, но сделаю снисхождение на эмоции

Теннис

Хамло лукашенковское

Гауфф – о словах Соболенко: Была немного удивлена, но сделаю снисхождение на эмоции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка, вторая ракетка мира Коко Гауфф, отреагировала на слова "нейтралки" Арины Соболенко. Ранее лидер мирового рейтинга заявила, что ее соперница победила в финале Roland Garros исключительно из-за собственных ошибок поклонницы белорусского диктатора.

"Конечно, я понимаю, что она, по-видимому, была немного эмоциональна после игры, ведь это было тяжелое поражение.

Но, честно говоря, когда я вышла на корт, я почувствовала ветер. Мы обе тренировались с закрытой крышей. Я бы хотела, чтобы мы играли с закрытой крышей, если честно, потому что в четвертьфинале и полуфинале я играла с закрытой крышей и, я считаю, показывала хороший теннис. Но когда я узнала, что он открыт, и увидела, как ветрено на корте, я поняла, что это будет некрасивая победа. Каждый раз, когда ты играешь с ветром, ты понимаешь, что это не будет идеальный теннис. Я это знала.

Потом я, честно говоря, была немного удивлена ​​ее словами и всеми этими вещами, но сделаю ей снисхождение. Уверена, это просто эмоциональный день, эмоциональный матч. Каждый раз, когда я играю с Ариной, она – настоящий боец. Она сложная соперница. Кажется, наш счет личных встреч 6:5, так что все очень близко. Но я думаю, что я заставила ее играть так, как она играла, что я достала много мячей и перебила много мячей на ее половину" – сказала Коко.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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