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17-летний немецкий теннисист стал самым молодым четвертьфиналистом травяного турнира с 1985 года
Невероятное выступление юного таланта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
17-летний немецкий теннисист 281-я ракетка мира Юстин Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом травяного турнира со времён его соотечественника Бориса Беккера в 1985 году.
Сегодня, 12 июня, Энгель в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) в двух сетах обыграл 35-ю ракетку мира Алекса Михельсена из США.
Штутгарт. Второй круг
Алекс Михельсен — Юстин Энгель 6:4, 6:4
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Энгель выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника 10 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Энгель сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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