17-летний немецкий теннисист стал самым молодым четвертьфиналистом травяного турнира с 1985 года

17-летний немецкий теннисист 281-я ракетка мира Юстин Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом травяного турнира со времён его соотечественника Бориса Беккера в 1985 году.

Сегодня, 12 июня, Энгель в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) в двух сетах обыграл 35-ю ракетку мира Алекса Михельсена из США.

Штутгарт. Второй круг

Алекс Михельсен — Юстин Энгель 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Энгель выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника 10 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Энгель сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.