Организаторы Уимблдона решили отказаться от линейных судей

Организаторы Уимблдона-2025 сообщили, что в розыгрыше турнира этого года не будет линейных судей, их заменят на электронную систему определения аутов. Отмечается, что линейные судьи перейдут на другие роли во время розыгрыша турнира.

"Судьи станут дополнительными глазами и ушами, ассистентами судьи на стуле. В турнире появятся около 80 таких помощников. Они также будут в резерве на случай сбоев электронной системы", – приводит слова генерального директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон издание Corriere Della Serra.

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Отметим, что организаторы "Ролан Гаррос" – 2025, который проходил с 25 мая по 8 июня, решили сохранить линейных судей в розыгрыше турнира этого года, несмотря на то что многие из грунтовых турниров проходили с применением электронной системы определения аутов.